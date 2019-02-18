Размещение средств ФНБ принесло в бюджет России более 70 млрд рублей

Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах Центробанка России за 2018 год принесло совокупную доходность в размере 0,63% годовых в корзине разрешенных иностранных валют и 18,33% годовых в рублевом выражении, а общий доход от размещения средств фонда за этот период составил 70,52 млрд рублей. Об этом 18 февраля проинформировали в пресс-центре Минфина РФ.

Как указано в сообщении на сайте ведомства, в 2018 году доход в 12,33 млрд рублей принесли проценты по валютным счетам в ЦБ, а 58,19 млрд — вложения средств фонда в другие финансовые активы.

Так, доходность размещения средств фонда в американской валюте на счетах в Центробанке составила 1,76%, или 1,1% годовых с момента создания фонда, однако доходность от размещения в евро оказалась отрицательной — за 2018 год она составила минус 0,47% годовых, но с момента создания ФНБ показатель остается положительным — 1,11% годовых. Размещение средств в фунтах стерлингов принесло доходность 0,47% за год и 2,7% годовых с момента создания фонда.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России в корзине разрешенных иностранных валют составила 1,26% годовых с момента создания фонда. В рублевом выражении она достигла показателя в 16,25%.

14 февраля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Фонд национального благосостояния в 2019 году превысит отметку 7% ВВП, что позволит задействовать эти средства для реализации проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2».

По итогам 2018 года ФНБ увеличился на 7,6%, достигнув 4 36 48 000 000 рублей, пишет «Газета.ру».