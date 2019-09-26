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Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Военный полигон создается польской армией на востоке республике. Его разместили в районе города Нова-Демба Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает ТАСС.

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Решение о расширении уже имеющейся там военной инфраструктуры огласил министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

«Это будет место для подготовки солдат из 18 механизированной дивизии, а также место для учений с участием войск союзников, в том числе США», — сказал он.

Площадь полигона увеличится в ближайшее время на 10,5 га и постепенно достигнет площади в 30 га. На территории построят казармы, создадут взлетно-посадочную площадку и модернизируют стрельбище для артиллерии.

В настоящее время полигон используется 21-го дивизионом противовоздушной обороны. В его распоряжении девять систем ПВО «Попрад». Они способны поражать цели на высоте до 3,5 км и на расстоянии до 5,5 км.

По словам Блащака, Польша должна быть в безопасности. Необходимо укреплять восточный фланг НАТО, восточную границу республики, сказал он во время церемонии передачи военным нового вооружения.

23 сентября президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве. Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.

Польша ранее неоднократно просила увеличить число американских военных на своей территории и даже обещала построить базу за $2 млрд для размещения контингента.

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