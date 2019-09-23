Трамп опроверг связь между отправкой военных в Польшу и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправка дополнительных военных в Польшу не вызвана якобы угрозой со стороны России. Об этом американский лидер рассказал в понедельник, 23 сентября на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Кроме того, Трамп сообщил, что в Польшу не будут отправлять новых военнослужащих, а будут перемещать военных из других мест в Европе.

Сотрудничество будет проходить в различных военных областях, польская сторона займется строительством объектов для размещения американских военных, пишет «РИА Новости».

Ранее 23 сентября Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве. Ранее планировалось подписать данную декларацию в Варшаве, однако из-за нарывшего США шторма «Дориан» Трамп отменил визит в Польшу.

12 июня Вашингтон и Варшава договорились о размещении эскадрильи американских беспилотников MQ-9 и о переброске дополнительно тысячи военнослужащих. Сейчас в Польше базируется порядка 4,5 тыс. американских солдат.

Польша ранее неоднократно просила увеличить число американских военных на своей территории и даже обещала построить базу за $2 млрд для размещения контингента.