Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туве

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Бай-Тайгинском районе Тувы, жертв и разрушений нет. Об этом в четверг, 26 сентября сообщается на официальном сайте ГУ МЧС республики.

Отмечается, что сейсмическое событие было зарегистрировано в 15 километрах юго-западнее села Тээли.

Подземные толчки происходили в 3:41 местного времени (23:41 мск).

Во вторник, 24 сентября, сообщалось, что два землетрясения с разницей в восемь часов произошли в акватории озера Байкал вблизи города Северобайкальска в Бурятии.