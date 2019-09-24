Два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,4 зафиксировали на севере Байкала

Два землетрясения с разницей в восемь часов произошли в акватории озера Байкал вблизи города Северобайкальска в Бурятии. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первый толчок был зафиксирован в понедельник в 19:31 по местному времени (14:31 мск), магнитуда — 3,8, интенсивность в эпицентре — 6 баллов.

Второй толчок магнитудой 3,4 был зарегистрирован во вторник в 3:38 по местному времени (22:38 мск понедельника), интенсивность в эпицентре составила 5 баллов.

Отмечается, что в селе Байкальском в 17 км от эпицентра, ощущались 5-6 баллов во время первого толчка, и 4-5 во время второго. В городе Северобайкальске, который находится в 37 км севернее эпицентра, фиксировалось 4-5 и 3-4 баллов соответственно.

10 августа землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано у восточных берегов Камчатского полуострова. Эпицентр подземных толчков находилcя в 50 км к юго-западу от поселка Усть-Камчатcк с населением более 4 тыc. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.