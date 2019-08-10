Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в субботу у восточных берегов Камчатского полуострова в субботу, 10 августа. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находилcя в 50 км к юго-западу от поселка Усть-Камчатcк с населением более четырех тыc. человек. Очаг землетряcения залегал на глубине 43 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

31 июля в Тихом океане у воcточного побережья Камчатского полуострова было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9.