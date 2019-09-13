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Школы и детсады закрыли на Алтае после землетрясения

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Несколько школ и детских садов отменили занятия и распустили детей по домам после землетрясения, произошедшего в Республике Алтай. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в пятницу, 13 сентября.

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По данным республиканского главка МЧС, подземные толчки ощущались на глубине 30 км к северу от населенного пункта Акташ Улаганского района, а магнитуда землетрясения составила 5,3.

В этой связи администрации 12 школ и восьми детсадов приняли решение об отмене занятий и роспуске детей по домам. Всего домой отправились примерно 3 тыс. учащихся, уточняет сайт kp.ru.

В настоящее время в районе землетрясения рабочие группы обследуют жилые дома и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры на предмет возможных разрушений и появления трещин. В МЧС подчеркнули, что жизнеобеспечение республики нарушено не было, объекты энергетики и связи не пострадали, дороги находятся в проезжем состоянии. Информации о жертвах также не поступало.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал семь сейсмических событий магнитудой свыше 5 в районе 200 км от Горно-Алтайска. По словам местных жителей, в их домах покачивалась мебель.

8 сентября сообщалось, что один человек погиб и 29 пострадали в результате землетрясения в Китае.

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