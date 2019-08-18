Третье за сутки землетрясение произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Казахстане. Эти подземные толчки стали в регионе уже третьими за сутки, пишет 18 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования республики.

Толчки были зафиксированы в 09:12 (06:12 мск). Эпицентр залегал на 20 км в 78 км севернее от Алма-Аты. Землетрясение интенсивностью 2-3 балла ощущалось и в городе Капшагай.

Первое землетрясение в Казахстане произошло четыре часа назад — в 05:07 (02:07 мск). Подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы глубине 5 км в 245 км севернее Алма-Аты, а потом в 06:38 (03:38 мск) магнитудой 4,6 на глубине 10 км в 250 км на север от Алма-Аты.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

10 августа землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточных берегов Камчатки. Пострадавших и разрушений нет.