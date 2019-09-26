В Финском заливе подняли со дна 300-летнюю книгу

Это лютеранская Псалтирь 1692 года в кожаном переплете. Издание нашли на затонувшем 300 лет назад немецком корабле «Архангел Рафаил». Это первая в мире книга, пролежавшая три века в морской воде, полностью сохранилась. После реставрации Псалтирь выставят в одном из российских музеев.

Корабль «Архангел Рафаил» перевозил контрабанду из Российской империи. В 1724 году судно раздавили дрейфующие льды. Корабль затонул в Финском заливе под Петербургом. Подробнее — в материале газеты «Известия» от 26 сентября.