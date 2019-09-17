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Святилище возрастом 23 тыс. лет обнаружили в Брянской области

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Фото: Институт археологии РАН
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Ученые института археологии РАН обнаружили следы святилища племен, которые жили на территории современной Брянской области 23 тыс. лет назад. В конструкции использованы фрагменты костей мамонта.

Святилище было обнаружено на палеолитической стоянке Хотылево-2 в Брянском районе. Священное место, по мнению ученых, обустроили племена, жившие на этой территории в древности. Специалисты считают, что здесь проводились обряды. В частности, археологи нашли кострище с вкопанными фрагментами костей мамонта. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ученые определили структуру памятника и обнаружили артефакт, вырезанный из кости. Его аналоги пока не известны.

Ранее сообщалось, что на территории «Херсонеса Таврического» геофизики обнаружили десять склепов при помощи георадиолокации и электротомографии.

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