Десять склепов обнаружили на территории Херсонеса

На территории государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» геофизики Санкт-Петербургского горного университета открыли место нахождение десяти ранее не известных склепов. Обнаружить их удалось при помощи георадиолокации и электротомографии.

«Мы, по сути, делаем навигацию для археологов и поясняем, где им можно и нужно копать, а где нельзя», – цитирует профессора кафедры геофизических и геохимических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых Владимира Глазунова онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на «Форпост Северо-Запад».

После получения разрешений специалисты проведут минимальное инвазивное вскрытие погребений. В своде гробницы пробурят отверстие не более 5 см в диаметре, через него пустят эндоскоп, который сделает фотографии. Это позволит определить культурную значимость объектов.

Если внутри окажутся фрески, мозаика или другие историко-художественные ценности, то склепы начнут изучать археологи.

Ранее в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» подвели итоги полевых исследований на территории кварталов городища 9а и 20.