Прямой эфир

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо
На каждой 10-й заправке выявлены проблемы с качеством бензина и дизеля

Так, на автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год. При этом весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн т, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Проведенные федеральным агентством проверки показали, что 81 из 920 проверенных на 24 сентября АЗС продают бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества.

Независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых — 13% (52 АЗС). Вместе с тем в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были зафиксированы на каждой пятой заправке (20%).

В Российском топливном союзе (РТС) стабильный процент нарушителей среди АЗС объясняют особенностями ревизий, которые устраивает федеральное агентство.

«Росстандарт проводит плановые проверки, с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей — это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», — пояснил «Известиям» президент РТС Евгений Аркуша.

По его словам, более точную статистику смогут дать внеплановые проверки, которые по поручению правительства также будут проводиться Росстандартом. Тогда же можно будет сделать вывод, улучшается ли ситуация с качеством топлива на АЗС.

Подробнее — в материале «Известий»:

Горючая девятка: 9% бензина и дизеля в России — суррогат

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019