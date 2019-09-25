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Модели Playboy предложили возглавить пресс-службу ростовской мэрии

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Фото: Соцсети
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Модель Мария Лиман, получившая известность как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону. Об этом она написала в Instagram.

По словам Лиман, предложение поступило от местного отделения ЛДПР. Она утверждает, что готова «работать на благо Ростова», но недавно уехала учиться в Великобританию, и если должность не удастся совместить с учебой, ей придется «сделать выбор между Ростовом и Лондоном».

Местный портал Rostov.Ru опубликовал скан письма с предложением, подписанного главой регионального отделения ЛДПР Евгением Федяевым.

Портал «ДОН 24» сообщает, что Федяев решил предложить Лиман должность пресс-секретаря мэрии ради экономии. По его словам, модель, у которой больше полумиллиона подписчиков в Instagram, могла бы публиковать информацию о работе городской администрации у себя на странице и тем самым сберечь деньги, которые тратятся на освещение деятельности в СМИ.

Так же депутат предлагал назначить главным архитектором города победительницу конкурса «Мисс Россия-2019» Алину Санько, которая учится на архитектора, неоднократно побеждала в профессиональных конкурсах и, по его словам, принесет городу больше пользы, чем нынешние чиновники.

Мария Лиман — фотомодель, снималась во многих эротических фотосессиях. В 2018 году британский таблоид Sun назвал ее самой красивой болельщицей ЧМ-2018, пишет РЕН ТВ. В открытых источниках не упоминается, имеет ли она какое-либо отношение к журналистике или PR.

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