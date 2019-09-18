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Территорию бывшего аэропорта в Ростове-на-Дону застроят жилыми домами

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Власти Ростова-на-Дону выдали разрешение на застройку территории бывшего аэропорта. Это следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

Проектом займется компания «Аэро-Сити». Речь идет о проектах планировки и межевания в районе проспекта Шолохова. Аэропорт, находящийся на этой территории, прекратил работать после открытия новой воздушной гавани, уточняет RostovGazeta.

Компания «Аэро-Сити» была единственной, кто подал заявку на застройку этого района. Сначала городская администрация ей отказала, поскольку посчитала недостаточным количество объектов социальной инфраструктуры, указанных в проекте.

В течение 20 лет на месте старого аэропорта должны построить новый район, в котором будут жить до 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из Ростова-на-Дону в Анапу запустят скоростной поезд «Ласточка». Он начнет курсировать между городами с 8 декабря 2019 года.

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