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МЧС обновило данные по пострадавшим при ЧП с самолетом в Барнауле

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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После жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле за медицинской помощью обратились 23 человека, из них пятеро были направлены в больницы. Об этом 25 сентября сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что врачи продолжают осмотр еще 18 человек. Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших нет.

Ранее в региональном минздраве сообщали о 12 обратившихся за помощью, из которых четверо были госпитализированы.

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air выполнял рейс из Камраня (Вьетнам) в Барнаул. После посадки во время пробега самолета по взлетно-посадочной полосе (ВПП) загорелась правая стойка шасси. В минтрансе пояснили, что сразу после касания полосы командир судна сообщил о возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу.

Пилоты применили экстренное торможение, лайнер остановился в конце ВПП. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание. По уточненным данным от регионального ГУ МЧС, на борту воздушного судна находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, все они были эвакуированы.

Авиакомпания инициировала расследование происшествия при участии авиационных властей, компании — производителя самолета и представителей воздушной гавани Барнаула.

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