Стюардесса рекомендовала отказываться от чая и кофе на борту самолетов

Американская стюардесса Джамила Хардвик дала несколько советов о том, как вести себя на борту самолета. Также девушка призналась, что ни она, ни ее коллеги, никогда не пьют чай или кофе во время полета. Ролик с интервью опубликован в YouTube на канале Insider Edition.

По словам бортпроводницы, американские авиакомпании по закону обязаны стерилизовать трубы, по которым подается вода, всего четыре раза в год, пишет «Ридус». Хардвик порекомендовала пассажирам выбирать бутилированную воду или другие прохладительные напитки во время полета.

Также она рассказала, что нужно всегда протирать откидные столики влажной салфеткой, потому что на них содержится больше всего микробов, сообщает сайт kp.ru.

17 сентября сообщалось, что в российских самолетах начнут раздавать табачные изделия. Компания British American Tobacco (BAT) договорилась с перевозчиком UTair о проведении промоакций на ее бортах. Издание подчеркивает, что закон этого не запрещает.