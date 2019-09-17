Пассажирам начали раздавать табачные изделия в самолетах

В российских самолетах начнут раздавать табачные изделия. Как сообщает во вторник, 17 сентября, РБК, компания British American Tobacco (BAT) договорилась с перевозчиком Utair о проведении промоакций на ее бортах. Издание подчеркивает, что закон этого не запрещает.

Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.

Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова сообщила изданию, что компания ведет переговоры еще с несколькими авиаперевозчиками.

«Из-за запрета на курение внутри зданий аэровокзального комплекса и во время полета некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов и авиакомпаний», — отметила она.

Поэтому, по словам Гуськовой, курильщикам предлагается продукт с экстрактом никотина в обмен на участие в рекламной сессии.

Как напоминает РБК, на никотиносодержащие продукты не действует запрет, который касается рекламы обычных сигарет, поэтому производители табачной продукции используют недоступные для сигарет рекламные площадки, продвигая такую продукцию.

Как сообщалось 22 июля, правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Авторы инициативы предложили предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов, связанных с оборотом и использованием кальянов, электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких устройств.