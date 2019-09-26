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Полностью сохранившуюся книгу нашли на затонувшем 300 лет назад судне

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Фото: Русское географическое общество
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Археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) подняли с борта затонувшего почти 300 лет назад немецкого судна книгу. Как стало известно «Известиям», фолиант полностью сохранился.

Речь идет о судне конца XVII — начала XVIII века «Архангел Рафаил». Известно, что корабль перевозил контрабандные товары из Российской империи, а в 1724 году затонул возле берегов Финского залива — судно раздавили дрейфующие льды.

В отсеках корабля до сих пор хранится множество ценных артефактов. Один из таких — лютеранскую Псалтирь в кожаном переплете 1692 года — водолазы подняли на поверхность. Сейчас находка хранится в специальном боксе с морской водой. Впоследствии книгу очистят от морской воды и отреставрируют, после чего выставят в одном из российских музеев.

Как рассказал «Известиям» руководитель водолазных спусков на «Архангел Рафаил» Игорь Галайда, книгу он заметил под одной из бочек, сначала приняв за деревянную шкатулку. Но во время ручной очистки артефакт неожиданно раскрылся, и Галайда увидел перед собой разворот книги в твердом переплете.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 26 сентября.

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