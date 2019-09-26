Глубины содержание: ученые подняли пролежавшую 300 лет на дне книгу

В России обнаружили полностью сохранившуюся книгу, которая пролежала на морском дне почти 300 лет. Археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) подняли фолиант с борта немецкого судна конца XVII – начала XVIII века «Архангел Рафаил», перевозившего контрабандные товары. Оно затонуло в 1724 году недалеко от берегов Финского залива. Ценный артефакт представляет собой лютеранскую Псалтирь в кожаном переплете, изданную в 1692 году. В дальнейшем книгу планируется очистить от морской воды и отреставрировать, после чего она может появиться в одном из российских музеев.

Трюм контрабандиста

1724 год. Команда немецкого торгового судна «Архангел Рафаил» грузит на борт контрабандные товары из Российской империи и так увлекается делом, что не замечает надвигающейся опасности в виде дрейфующих льдов, которые сначала сковали корабль, а затем раздавили его корпус недалеко от берегов Финского залива. Впоследствии 18 местных крестьян будут в течение трех недель нырять в ледяную прорубь, доставая тюки с кожей и тканями, составляющие основное содержимое трюма. Однако отсеки корабля не были опустошены полностью и до сих пор скрывают множество ценных артефактов.

Один из них — идеально сохранившуюся церковную книгу Псалтирь — ученые РГО нашли летом 2019 года во время шестого сезона полевых работ экспедиции «Архангел Рафаил». По мнению всех экспертов, опрошенных «Известиями», подводная находка не имеет аналогов ни в российской, ни в зарубежной практике.

— Погружение, в результате которого нами была обретена книга, вовсе не подразумевало поднятия каких-то артефактов на поверхность, — рассказал «Известиям» руководитель водолазных спусков на «Архангел Рафаил» Игорь Галайда. — Основная наша цель состояла в расчистке зоны раскопок от нанесенной течением взвеси, которая мешает основной работе археологов. Именно во время этой очистки под одной из бочек я увидел прямоугольный предмет, который поначалу показался мне деревянной шкатулкой.

Однако во время аккуратной ручной очистки артефакта он неожиданно раскрылся, и ученый увидел перед собой разворот книги в твердом переплете.

— После этого я тут же ее закрыл, чтобы не повредить хрупкие страницы, и начал подниматься на поверхность, крепко держа находку в руках, — добавил эксперт.

Находка из Любека

Сейчас поднятый с затонувшего судна артефакт хранится в специальном боксе с морской водой. Дело в том, что на воздухе страницы начинают «сыпаться», работать с ними возможно только в воде, где бумага теряет свой вес. Ученые уже провели предварительный осмотр фолианта.

— Текст книги напечатан на немецком языке, и в текущем состоянии ее достаточно трудно читать невооруженным глазом, — отметил археолог-реставратор Центра подводных исследований РГО Роман Прохоров. — Однако если использовать специальные увеличительные очки, то мы можем разобрать дату издания книги — 1692 год (издательство Каспара Хольвейна).

То есть она практически ровесница судну, на котором была найдена (предположительно, его построили в Любеке в 1693 году). На кожаном переплете видны вдавленные изображения двух фигур — мужской и женской. Под обложкой также найдена страница из другой книги, которая, судя по всему, была просто технической вставкой. Однако с этим текстом, написанным предположительно на латыни, ученым еще предстоит разобраться.

Псалтирь имеет примерно 500 страниц, собранных в 50 тетрадочек, сшитых вместе.

— Найденная книга была отпечатана на бумаге ручной работы, изготовленной на тряпичной (сваренной из тканевой массы) основе, — рассказал заведующий сектором особо ценных фондов Российской государственной библиотеки Юрий Белянкин. — Кроме того, данный экземпляр обладает цельнокожаным переплетом с деревянными вставками и кожаными застежками с металлическими замками — они были закрыты во время кораблекрушения и не позволили книге раскрыться, что привело бы к ее разрушению.

Законы консервации

Основная особенность открытия — отличное состояние книги, на сохранность которой повлияли сразу несколько внешних факторов.

— В первую очередь находка уникальна тем, что пережила гибель корабля, которая сопровождалась большими разрушениями, — считает археолог Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Горлов. — В результате книга попала на дно в целости и впоследствии была укрыта донными осадками.

Кроме того, свою роль в консервации объекта сыграла бочка дегтя, которая была разрушена во время кораблекрушения.

— Ранее на «Архангеле Рафаиле» удалось обнаружить несколько предметов из органических материалов (шерстяной кафтан, фрагмент Библии) очень высокой степени сохранности, а также почти нетронутое стихией зерно, — рассказал заведующий Центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский. — Одна из вероятных причин хорошего состояния артефактов — деготь из сломанных бочек, который сыграл роль защитного слоя, накрывшего содержимое трюма.

Испытание холодом

Статус уникальной находки потребует от ученых и особых подходов к ее реставрации, которая должна помочь подготовить книгу к дальнейшему изучению и экспонированию.

— Подводные объекты длительное время подвергаются воздействию агрессивных сред, что усложняет процесс их восстановления, — пояснил Иван Горлов. — Скорее всего, для этой цели ученые воспользуются высушиванием бумаги с помощью вымораживания, при котором она подвергается воздействию экстремально низких температур в вакууме, после чего вода выпаривается из материала по мере его нагрева (минуя жидкую стадию).

Но прежде чем использовать этот метод, книгу нужно будет провести через несколько специальных растворов, с помощью которых можно удалить из нее всю морскую соль.

— Обычно при реставрации книжных памятников их разбирают вплоть до листочков — они восстанавливаются отдельно, а затем вновь сшиваются вместе, — пояснила художник-реставратор высшей категории Реставрационного центра имени Грабаря Евгения Мымрина. — Но в данном случае мы надеемся разработать концепцию, позволяющую избежать такой разборки, используя вакуумно-сублимационные морозильные камеры, с помощью которых можно просушить книгу целиком. С другой стороны, при их применении воздействие на материал трудно контролировать, что говорит о необходимости их сочетания с традиционными методами реставрации.

В перспективе ученые собираются идентифицировать Псалтирь по каталогам, сопоставляя ее с другими изданиями того времени.