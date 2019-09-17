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Завершены съемки фильма о Золотом кольце Боспорского царства

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«Русское географическое общество» (РГО) закончило съемки фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства». Картина посвящена памятникам античной эпохи, сохранившихся в четырех регионах Юга России. На территории Ростовской области съемки проходили в Таганроге и Азове.

В частности, в фильме покажут археологический музей-заповедник «Танаис» и в Азовский музей-заповедник. Кроме того, РГО расскажет об объектах, включенных в эногастрономический проект «Винные дороги Боспорского царства», передает RostovGazeta.

Боспорское царство стало первым государством, образованным на территории современной России почти 2,5 тыс. лет назад. Его основал в 480 году до н.э. удачливый полководец Археанакт в Пантикапее (Керчи). Просуществовало государство без перерыва тысячу с небольшим лет, оказавшись сначала под властью Понтийского царства, затем Римской империи и вместе с ней пострадав от нашествия готов. В начале VI века Боспорское царство было поглощено Византией.

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