Автобусный тур запустят по «Золотому кольцу Боспорского царства»

Автобусный маршрут разработали для туристов, путешествующих по южным регионам России. Тур стартует в Краснодарском крае и охватит Крым, Севастополь и Ростовскую область.

Протяженность автобусного тура рассчитана на неделю. Маршрут составлен в рамках межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Туристы смогут посетить Геленджик, Кабардинку, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, а также побывают в поселке Сенной Темрюкского района. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Помимо дегустаций национальных блюд, тематических шоу-программ и мастер-классов по гончарному искусству, туристов ждет ознакомление с древними реликвиями регионов. Первая группа туристов отправится в поездку 23 сентября, в группу вошли жители Сочи, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.