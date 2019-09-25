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Больницу во Владивостоке переоснащают оборудованием для онкобольных

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Почти 50 единиц современного оборудования для отделения реанимации и отделения сосудистой хирургии поступило во Владивостокскую клиническую больницу №2. Это 33 прикроватных монитора, два операционных стола, тромбоэластограф, термостат для хранения тромбоцитов, автоматический анализатор крови, аппараты ЭКГ и ИВЛ, диагностический бронхофиброскоп.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, медучреждение получит до конца года в общей сложности 258 единиц техники. Больницу переоснащают в рамках национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями», передает ИА PrimaMedia.

Как стало известно в июле, во Владивостоке в 2019 году капитально отремонтируют ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2». Также здесь появится первое в Приморье отделение для паллиативных больных. Как рассказала главный врач больницы Инна Зеленкова, на капремонт был направлен 31 млн рублей.

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