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Краевую детскую больницу отремонтируют во Владивостоке

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Во Владивостоке (Приморский край) в 2019 году капитально отремонтируют ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2». Также здесь появится первое в Приморье отделение для паллиативных больных.

Как рассказала главный врач больницы Инна Зеленкова, на капремонт был направлен 31 млн рублей. На эти средства отремонтируют почти все лечебные и приемные отделения, лестничные пролеты и коридоры, сообщает ИА PrimaMedia.

В данный момент работы проходят в медико-социальном отделении, где наблюдаются дети-отказники. Подрядчик обещает завершить здесь ремонт к концу недели.

Помимо капремонта, на первом этаже больницы будет обустроено первое в крае отделение для паллиативных больных. Оно займет весь первый этаж и будет рассчитано на десять коек.

Отмечается, что больница продолжает работу в штатном режиме. Прием детей и их лечение проходит в необходимом объеме.

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