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Третий ФАП открылся в одном из районов Приморья

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Фото: Depositphotos
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В Михайловском районе Приморского края открыли новый современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Песчаном. Он стал третьим в этом районе.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, пункт открылся в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края». Отмечается, что ФАП оборудован всем необходимым для приема пациентов, также в нем есть комната отдыха для специалистов.

На данный момент фельдшер проводит прием два раза в неделю. Он приезжает из другого села и совмещает работу сразу на двух ФАПах.

В будущем планируется провести диспансеризацию взрослого населения. Многие местные жители будут проходить такое обследование впервые. В 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Приморье будут построены 11 ФАПов.

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