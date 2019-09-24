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Отделение паллиативной помощи для взрослых откроют во Владивостоке

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Больница во Владивостоке проходит лицензирование для открытия отделения паллиативной помощи для взрослых. Оно начнет работу в декабре 2019 года.

Отделение на 20 коек будет работать круглосуточно во Владивостокской клинической больнице № 4. Это первое полноценное отделение паллиативной помощи в городе. Медицинское учреждение проводит лицензирование и готовит специалистов, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным министерства здравоохранения, во всем Приморском крае имеется лишь 38 коек круглосуточного пребывания для оказания паллиативной помощи. Пациентов принимают в Дальнереченской городской больнице, Надеждинской и Яковлевской ЦРБ. Кроме того, в регионе работает шесть кабинетов паллиативной помощи, где проводят противоболевую терапию. В 10 медицинских учреждениях выделен штат врачей-специалистов паллиативной помощи. Укомплектованность врачами в амбулаторных условиях составляет 52,9%, в стационарах — 82,6%.

Также в октябре во Владивостоке откроется первое детское отделение паллиативной помощи на 10 коек.

Паллиативная помощь направлена на обеспечение лучшего качества жизни пациента с тяжелым заболеванием, которое не поддается лечению. В задачи такого вида помощи входит облегчение боли и других симптомов, а также психологическая поддержка.

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