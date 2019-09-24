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Диагностические процедуры станут бесплатными в онкодиспансере на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все диагностические процедуры стали бесплатными в областном онкологическом диспансере на Сахалине. Для получения услуг пациентам необходимо направление врача.

Решение об отмене платных услуг принял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. С 24 сентября пройти диагностические процедуры, в том числе компьютерную томографию и МРТ, можно бесплатно тем пациентам, которые обращаются в онкодиспансер по направлению врача. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Платными услуги останутся для иностранных граждан, а также для пациентов, которые обращаются к медикам в рамках добровольного медицинского страхования.

Кроме того, в Сахалинской области планируется увеличить охват населения бесплатными медицинскими обследованиями с 200 тыс. до 300 тыс. человек. Такая мера позволит выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.

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