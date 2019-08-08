Физиотерапевтический кабинет открыли на острове Попова в Приморском крае

Для жителей острова Попова во Владивостокском городском округе начал работать физиотерапевтический кабинет. Открытие состоялось в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, теперь на острове Попова есть процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар, где можно сделать инъекции и поставить капельницы, сдать анализы и выполнить ЭКГ-исследование.

По словам главврача Владивостокской клинической больницы № 4 Елены Новицкой, физиокабинет был отремонтирован и оснащен всем необходимым оборудованием. Фельдшер прошел обучение и получил специальность «Сестринское дело. Терапия». Помощь ему оказывает физиотерапевт из материковой больницы.

Открытие кабинет состоялось по поручению губернатора края Олега Кожемяко.