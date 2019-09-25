Прямой эфир

Мединский пообещал посмотреть выдвинутую на «Оскар» «Дылду»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что еще не смотрел фильм «Дылда», но сделает это в ближайшее время.

Плюсы высокого роста: Россия отправила на «Оскар» «Дылду»
Есть ли у фильма Кантемира Балагова шансы попасть в пятерку номинантов

«Не смотрел, но посмотрю. Пока не видел», — цитирует главу ведомства ТАСС 25 сентября.

«Дылда» — вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Картина повествует о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где кинолента получила сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Также картина выиграла Гран-при фестивалей «Зеркало» имени Андрея Тарковского и девятого международного кинофестиваля «Край света. Восток» в Южно-Сахалинске.

24 сентября Российский оскаровский комитет выдвинул ленту на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В августе продюсерская компания «Нон-Стоп» сообщила, что «Дылду» покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале. Кроме того, фильм включен в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер Федор Добронравов рассказал о первом творческом вечере
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019