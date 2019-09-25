Мединский пообещал посмотреть выдвинутую на «Оскар» «Дылду»

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что еще не смотрел фильм «Дылда», но сделает это в ближайшее время.

«Не смотрел, но посмотрю. Пока не видел», — цитирует главу ведомства ТАСС 25 сентября.

«Дылда» — вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Картина повествует о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где кинолента получила сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Также картина выиграла Гран-при фестивалей «Зеркало» имени Андрея Тарковского и девятого международного кинофестиваля «Край света. Восток» в Южно-Сахалинске.

24 сентября Российский оскаровский комитет выдвинул ленту на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В августе продюсерская компания «Нон-Стоп» сообщила, что «Дылду» покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале. Кроме того, фильм включен в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года.