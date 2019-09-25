Инициатор создания «Миротворца» стал первым замглавы МВД Украины

Бывший депутат Верховной рады, внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный как инициатор создания сайта «Миротворец», стал первым заместителем министра внутренних дел страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства в среду, 25 сентября.

Также заместителями главы МВД были назначены Сергей Яровой, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Назначения вступят в силу с 26 сентября.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году, он не является официальным ресурсом. Его цели — установка личностей и публикация персональных данных лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы список пополнился многими журналистами, артистами и политиками, посещавшими Крым, присоединение которого к России не признает Киев. 24 августа 2019 года стало известно, что правительство Германии призывает украинскую сторону принять меры для удаления «Миротворца».

Замминистра юстиции России, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» передает «РИА Новости».

В числе россиян, попавших в базу этого портала, замминистра юстиции России, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. Он был обвинен в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «оправдании российской агрессии» и «манипулировании общественно значимой информацией» и пополнил базу сайта 25 сентября.