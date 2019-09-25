Прямой эфир

Инициатор создания «Миротворца» стал первым замглавы МВД Украины

0
Фото: РИА Новости/Александр Максименко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат Верховной рады, внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный как инициатор создания сайта «Миротворец», стал первым заместителем министра внутренних дел страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства в среду, 25 сентября.

Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворец»
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в «черный список» попало большинство иностранных участников форума

Также заместителями главы МВД были назначены Сергей Яровой, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Назначения вступят в силу с 26 сентября.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году, он не является официальным ресурсом. Его цели — установка личностей и публикация персональных данных лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы список пополнился многими журналистами, артистами и политиками, посещавшими Крым, присоединение которого к России не признает Киев. 24 августа 2019 года стало известно, что правительство Германии призывает украинскую сторону принять меры для удаления «Миротворца».

Замминистра юстиции России, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» передает «РИА Новости».

В числе россиян, попавших в базу этого портала, замминистра юстиции России, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. Он был обвинен в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «оправдании российской агрессии» и «манипулировании общественно значимой информацией» и пополнил базу сайта 25 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замминистра юстиции России Гальперин попал в базу данных «Миротворца»
Правительство ФРГ потребовало удалить сайт «Миротворец»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019