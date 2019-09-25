Замминистра юстиции России Гальперин попал в базу данных «Миротворца»

Замминистра юстиции России, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» передает «РИА Новости».

Гальперина обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «оправдании российской агрессии» и «манипулировании общественно значимой информацией».

24 августа немецкое правительство осудило сайт «Миротворец» и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению, напоминает RT.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года и не является официальным порталом. Он известен скандальными публикациями, в которых раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ЛНР и ДНР, деятелей культуры и других людей, которые, по мнению создателей сайта, якобы являются «изменниками родины», пишет «Федеральное агентство новостей». Авторы сайта называют включенных в базу сепаратистами или агентами Кремля.

15 августа сообщалось, что весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных «Миротворца» за полеты в Крым.