Греф предрек первую революцию в госуправлении

Мир стоит на пороге на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления из-за большого количества новых технологий, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ в среду, 25 сентября.

«Четвертая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что она поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления», — приводит его слова «РИА Новости».

Как пояснил глава кредитной организации, в рамках этой революции произойдет расширение «линейки чиновников» — они будут заниматься проектным управлением, изменением и внедрением инноваций.

Реформа в сфере государственного управления начнется в России с 2020 года, заявила ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, после сокращения чиновников освобождающиеся средства направят на повышение зарплат оставшихся госслужащих.

Сокращение проведут в два этапа. Сначала численность сотрудников центральных аппаратов исполнительной власти сократят в 2020 году на 10%, а территориальных органов — на 5%. В 2021 году этот показатель в регионах поднимут до 15%.