Мединский предложил изменить термин «культурный норматив для школьников»

Министр культуры предложил изменить название «культурный норматив для школьников». Об этом он заявил в среду, 25 сентября, в ходе общения с учениками московской школы № 1476.

По его словам, никаких списков в рамках так называемого культурного норматива для школьников не было и быть не должно. Главное — иметь возможности как можно чаще выходить в музеи, но не в ущерб образовательному процессу, отметил Мединский, сообщает «Интерфакс».

«Слово «норматив», конечно, неправильное, нужно придумать что-то другое», — продолжил министр.

13 сентября Министерство культуры России включило в культурный норматив российского школьника песни групп Nirvana и Pink Floyd, фильмы Андрея Тарковского и мультипликацию Хаяо Миядзаки. Перечень произведений, рекомендуемых школьникам, состоит из категорий «Музыка», «Литература», «Кинематограф», «Изобразительное искусство», «Архитектура» и «Театр».

Пилотный совместный проект Министерства просвещения и Минкульта по введению культурных нормативов с 1 сентября стартовал в восьми регионах России и распространится на Татарстан, Коми, Ставропольский край, Ярославскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Новосибирскую области.

Ранее сообщалось, что в программу «Культурные нормативы школьников» включат Краснодарский край и Белгородскую область.