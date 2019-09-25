Прямой эфир

Россия и Белоруссия поддержали идею строительства ВСМ Петербург–Минск

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Российской Федерации и Республики Беларусь поддерживают строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Минском. Эту идею поддерживают и эксперты, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Прорублено окно в Россию: Белоруссия выпустила гособлигации в рублях на рынке РФ
Размещение расценили как знак серьезного доверия к биржевой инфраструктуре российского рынка

По его словам, в ходе первого обсуждения этой темы проведены консультации с широким кругом лиц — железнодорожниками, специалистами и главами правительств. Ни один из участников не высказался против идеи, сказал Рапота на фестивале «Молодежь за Союзное государство» в Ростове-на-Дону.

В подробности проекта он «не хотел бы пока вдаваться», передает в среду, 25 сентября, ТАСС. Всё находится на стадии идеи, политических решений не принято.

Для выхода на принципиальные решения будут продолжены консультации по реализации проекта, подчеркнул Рапота, однако развитие России и Белоруссии в XXI веке невозможно без создания таких магистралей.

18 сентября стало известно, что программа интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами обеих стран до 8 декабря. Об этом сообщил белорусский посол в Москве, спецпредставитель по вопросам интеграции в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минске опровергли планы конфедерации России и Белоруссии
Медведев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019