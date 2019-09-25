Россия и Белоруссия поддержали идею строительства ВСМ Петербург–Минск

Власти Российской Федерации и Республики Беларусь поддерживают строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Минском. Эту идею поддерживают и эксперты, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

По его словам, в ходе первого обсуждения этой темы проведены консультации с широким кругом лиц — железнодорожниками, специалистами и главами правительств. Ни один из участников не высказался против идеи, сказал Рапота на фестивале «Молодежь за Союзное государство» в Ростове-на-Дону.

В подробности проекта он «не хотел бы пока вдаваться», передает в среду, 25 сентября, ТАСС. Всё находится на стадии идеи, политических решений не принято.

Для выхода на принципиальные решения будут продолжены консультации по реализации проекта, подчеркнул Рапота, однако развитие России и Белоруссии в XXI веке невозможно без создания таких магистралей.

18 сентября стало известно, что программа интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами обеих стран до 8 декабря. Об этом сообщил белорусский посол в Москве, спецпредставитель по вопросам интеграции в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля.