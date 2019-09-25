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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

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«Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — цитирует слова министра «РИА Новости».

Таким образом он пояснил свои слова, сказанные после последнего раунда трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе 19 сентября. Тогда Новак заявил журналистам, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы «по нулевому варианту» и «в рамках мирового соглашения». При этом никаких подробностей министр не сообщил.

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии (ЕК) об условиях использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» 1 января 2020 года.

В ходе встречи Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

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