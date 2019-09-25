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Маска пригласили на форум в Кубани с помощью калифорнийских билбордов

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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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На билбордах возле офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе появились приглашения на бизнес-форум в Краснодарском крае для Илона Маска. Об этом сообщает издание «Кубань 24».

На баннере изображена надпись «Kak tebe takoe?» и размещен QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт с приглашением Маска. Кроме этого, на веб-странице опубликовали клип, в котором краснодарские бизнесмены поют песню «Only Elon in Our Hearts» на мотив знаменитых «Крылатых качелей».

По словам администрации Краснодарского края, билборд установил один из спикеров форума для малого бизнеса «Дело за малым!», его имя решили не называть.

Илон Маск на приглашение пока не отреагировал.

21 августа стало известно, что электромобиль Маска, отправленный в космос, совершил первый оборот вокруг Солнца.

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