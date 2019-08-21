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Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг солнца

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Отправленный в космос электромобиль Илона Маска Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг солнца. Об этом сообщил портал Space.com.

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Согласно расчетам специалистов, полный оборот вокруг Солнца машина основателя компании Space X с манекеном Starman за рулем совершает за 557 суток. Отмечается, что автомобиль уже преодолел расстояние в 1,2 млрд км.

Tesla из личной коллекции Илона Маска вывели в космос в феврале 2018 года. При старте в салоне машины звучала песня Дэвида Боуи Life on Mars. В случае если аккумулятор электромобиля еще работает, запись этой композиции уже прозвучала свыше 150 тыс. раз, пишет сайт aif.ru.

Эксперты Space.com полагают, что машина с манекеном за рулем совершит еще много оборотов вокруг Солнца, но примерно через миллион лет войдет в атмосферу Венеры или Земли, после чего прекратит существование. Шансы на то, что она вернется на Землю, составляют 6%, а вероятность входа в атмосферу Венеры оценивается в 2,5%.

Как отмечает «Ридус», астрофизики обратили внимание на то, что выбранная траектория сделала автомобиль фактически астероидом, который летает между орбитами Марса, Земли и Венеры и периодически сближается с нашей планетой и ее ближайшими соседями. Tesla путешествует в космосе со скоростью более 42 тыс. км/ч. После облета Солнца ракета пойдет на сближение с Марсом. Если расчеты экспертов верны, в октябре 2019 года машина приблизится к Марсу на расстояние 7,5 млн км.

Как пишет сайт kp.ru, США внесли запущенный в космос автомобиль в каталог спутников. Машина Илона Маска проходит в реестре под ID номером 43205.

7 августа Илон Маск опубликовал видео парашютной посадки части Falcon 9.

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