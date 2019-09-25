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Международный фестиваль театров кукол стартовал в Омске

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Фото: ОМСКРЕГИОН/Евгений Кармаев
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В Омске открылся VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина». Его участники устроили шествие по центру города. Затем состоялся спектакль «Ворон» омского театра «Арлекин», который поставили заслуженный деятель искусств Белоруссии Олег Жюгжда и заслуженный художник России Ольга Веревкина. Завершился первый день фестиваля фейерверком на набережной реки Иртыш.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», фестиваль собрал в Омске коллективы 18 театров, представляющих 10 стран Южной Америки, Европы и Азии. Он завершится 30 сентября вручением наград победителям.

Координатор фестиваля, руководитель литературно-драматической части Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин» Вероника Берман рассказала ТАСС, что их театр выбирал самые интересные спектакли, чтобы показать его во всем его разнообразии. Речь идет о постановках не только для детей, но и для взрослых. Будут продемонстрированы и традиционные формы, и новаторские.

Помощь в проведении фестиваля оказали федеральные власти. Так, 1,5 млн рублей было выделено в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде 14–15 сентября прошел Международный фестиваль уличных кукольных театров «Петрушки мира». В нем принимали участие артисты не только из России, но и из Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.

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