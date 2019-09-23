С витрин детского магазина Ставрополя убрали кукол в виде бен Ладена

Куклы, напоминающие террориста Усаму бен Ладена, сняты с продажи в одном из детских магазинов Ставрополя 22 сентября. Об этом рассказал телеканалу «360» один из продавцов торговой точки в понедельник, 23 сентября.

«Нам пришли, сказали — мы сняли. Из администрации пришли и сказали. А так игрушка была там в углу, за коробками. Ее кто-то нашел и сфотографировал. Фигурка была очень маленькая, лежала вот здесь и всё. Никто не придал этому значения. Ни одной не успели купить, откуда они взялись — не знаю, я как пришел, они были тут уже», — сказал собеседник телеканала.

Посетители торговой точки заявили телеканалу, что вряд ли купили бы такое детям. В сообщении утверждается, что о продаже куклы бен Ладена многие узнали из соцсетей. Продавцы говорят, что за недолгое время нахождения изделия в продаже им никто не заинтересовался.

Игрушку обнаружили на одной из витрин местные жители. Ее фотография была опубликована пользователем Twitter @nina_ninysha 21 сентября. В подписи к публикации в соцсети указано, что фигурка стоила около 2 тыс. рублей.



Усама бен Ладен — лидер запрещенной в России международной террористической группировки «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США и некоторые другие атаки. Террорист был ликвидирован в 2011 году в ходе спецоперации войск США в Пакистане.

В июле 2018 года стало известно, что популярный на Украине сайт объявлений Olx.ua предлагает в качестве детской игрушки связанного крючком фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Объявление о продаже было размещено в рубриках «Детский мир Львов» и «Игрушки Львов». «Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера», — уточнялось в тексте объявления. Изделие стоило около 80 рублей.