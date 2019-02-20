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Австралийка потребовала изъять из продажи игрушечного льва с пенисом

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Фото: TASS/ZUMA
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Австралийка пришла в ужас, обнаружив пенис у игрушечного льва, купленного в магазине при зоопарке в Мельбурне. Об этом рассказала New York Post во вторник, 19 февраля.

Наличие первичных половых признаков у льва обнаружили дети женщины.

Теперь 33-летняя блогерша хочет, чтобы зоопарк прекратил продавать «безнравственные» игрушки, поскольку, по ее мнению, только родители должны рассказывать о половых различиях.

Отмечается, что другие посетители не сочли игрушку безнравственной и даже посочувствовали игрушечным слону и бегемоту, у которых под хвостом ничего не оказалось, а блогерше посоветовали найти хобби, чтобы лишний раз «не оскорбляться».

11 декабря украинские националисты пообещали отрывать уши российским игрушечным чебурашкам и потребовали изъять из свободной продажи детские игрушки из России.

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