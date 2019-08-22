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Фестиваль кукольных театров «Петрушки мира» пройдет в Подмосковье

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Международный фестиваль уличных кукольных театров «Петрушки мира» пройдет 14–15 сентября в Сергиевом Посаде Московской области. Ожидается участие артистов из России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.

Площадкой мероприятия станет музейный комплекс «Конный двор». Одним из самых ожидаемых гостей станет Пульчинелла из Италии, которого представит актер Бруно Леоне. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня». Главного персонажа русского уличного балагана представит столичный театр кукол «Петрушка», основанный солистом балета и первым Петрушкой СССР Андреем Шавелем, артисты «Петрушкиной слободы» из Московской области и петрушечники из Санкт-Петербурга, Томска и Воронежа.

Происхождение этой куклы, появившейся во второй половине XIX века, достоверно не прояснено, хотя в России Петрушки известны с XVII века. Русские кукольники использовали марионеток (театр кукол на нитках) и петрушек (перчаточных кукол). До XIX века предпочтение отдавалось Петрушке, к концу века — марионеткам, так как петрушечники объединились с шарманщиками.

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