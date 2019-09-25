Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Для поддержания иммунитета осенью нужно в первую очередь есть как можно больше свежих овощей и фруктов, которые остались после летнего сезона, а замороженные оставить на будущее. Такие рекомендации озвучил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в среду, 25 сентября.

По его словам, также важно пропить максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и активно заниматься спортом.

«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании!», — сказал диетолог, его слова приводит RT.

Как пояснил специалист, если человек ведет сидячий образ жизни, то женщине надо съедать около 1800 ккал, а мужчине — 2000 ккал. Если потреблять больше, то произойдет набор веса, добавил он.

Ранее диетолог назвала три самых полезных осенних продукта. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.