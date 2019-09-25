Прямой эфир

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для поддержания иммунитета осенью нужно в первую очередь есть как можно больше свежих овощей и фруктов, которые остались после летнего сезона, а замороженные оставить на будущее. Такие рекомендации озвучил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в среду, 25 сентября.

Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень
Минсельхоз ждет рекордного урожая

По его словам, также важно пропить максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и активно заниматься спортом.

«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании!», — сказал диетолог, его слова приводит RT.

Как пояснил специалист, если человек ведет сидячий образ жизни, то женщине надо съедать около 1800 ккал, а мужчине — 2000 ккал. Если потреблять больше, то произойдет набор веса, добавил он.

Ранее диетолог назвала три самых полезных осенних продукта. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали продукт для борьбы с ожирением
Названы пять смертельных болезней страшнее рака

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019