Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень

Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. По сравнению с 2018 годом он увеличится на 40%, достигнув нового рекорда — 1,4 млн т. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря. Однако полностью обеспечить россиян отечественными огурцами и помидорами пока не удастся.

Массовый сбор

В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. В основном речь идет об огурцах и помидорах. По данным Росстата, в 2018 году в теплицах вырастили более 1 млн т овощей — это был рекордный уровень за последние 10 лет. Как ранее говорили «Известиям» в Минсельхозе, рост по сравнению с 2017-м составил около 10%. Таким образом, в этом году урожай должен показать новый рекорд.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах в 2019-м составит максимум 5,1 млн т. Он практически не изменится по сравнению с 2018-м.

В последние годы отрасль тепличного овощеводства демонстрирует существенный инвестиционный подъем. За 2014–2018-й построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, из них по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 350 га. Общая площадь зимних теплиц увеличилась до 2,5 тыс. га, что на четверть превышает показатель 2014 года.

tom Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%, — отметили в пресс-службе министерства. — При этом пик строительства промышленных теплиц пришелся на период с 2017-го по 2019-й.

Сейчас комплексы выходят на свои проектные мощности, что позволяет прогнозировать прирост производства и в нынешнем году, добавили в ведомстве.

Солнечный день

Минсельхоз представил очень оптимистичный прогноз по урожаю, полагает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По оценкам организации, производство в закрытом грунте вырастет на 15% — до 1,2 млн т.

— Тепличные площади, которые были введены в 2017–2018-м, уже вышли на проектную мощность и плановую урожайность, которая по новым проектам достигает 100–120 кг с 1 кв. м. Для сравнения: в 2015 году средняя урожайность была не выше 50 кг с 1 кв. м, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Тогда производители стали массово строить более современные теплицы со светокультурой, что продлевало «солнечный» день для овощей. Именно это и позволило резко увеличить эффективность работы.

Сейчас новые площади практически не вводятся, рост приостановлен из-за прекращения программы поддержки тепличного овощеводства, подчеркнул эксперт. Действительно, Минсельхоз притормозил финансирование, перенаправив средства в другие отрасли, в том числе животноводческую. Овощеводство больше не нуждается в поддержке и способно развиваться самостоятельно, ранее говорили в министерстве.

В ближайшие четыре года старые производственные площади будут постепенно уходить из оборота, а новые теплицы не строятся.

tom1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За последние несколько лет предложение в отрасли увеличилось более чем на 50%, напомнил Алексей Ситников. Это позволило производителям остановить рост цен и даже снизить их. По данным ассоциации, за 12 лет стоимость овощей уменьшилась на 70%, в то время как газ и электроэнергия для теплиц подорожали на 300–400%.

Алексей Ситников уверен, что дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным. Стоимость томатов в этом июле составляет 50–100 рублей за 1 кг, а огурцов — около 60 рублей за 1 кг. Зимой цены подскакивают в четыре-пять раз.

Дотянуть до декабря

Глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий сказала «Известиям», что новый урожай тепличных овощей может продлить сезон низких цен на рынке, а также смягчить сезонный скачок. Обычно уже с начала осени потребители наблюдают подорожание овощей, а в ноябре цены поднимаются в несколько раз. Можно ожидать, что в 2019 году такого скачка не будет, стоимость продукции начнет постепенно увеличиваться к декабрю.

По мнению Ирины Козий, урожай тепличных овощей, даже несмотря на его существенное увеличение, не сможет покрыть потребности россиян в течение года. Например, до 50% томатов в нашей стране импортные. В 2018 году в РФ ввезли 580 тыс. т помидоров — в первую очередь из Китая, Марокко, Белоруссии. Ситуация с огурцами несколько лучше: уровень самообеспеченности достигает 80%. На импортную продукцию приходится 166 тыс. т, ее ввозят в основном из Ирана, Белоруссии и КНР.

tom2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как сообщали «Известия», в потребительскую корзину россиян хотят в перспективе добавить больше здоровых продуктов. По рекомендациям Минздрава, в год человек должен съедать 140 кг овощей (сейчас в корзине 114 кг), а также 100 кг фруктов (сейчас 60 кг). Обновление потребкорзины запланировано на 2021 год.