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В Амурской области пресекли доставку наркотиков в другие регионы

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Амурское пограничное управление обнаружило каналы поставки наркотических средств каннабисной группы. На территории поселка Апрельского Магдагачинского района у местного жителя изъято 1,5 кг конопли. Предполагается, что она предназначалась для изготовления гашишного масла и перевозки в Магаданскую область, пишет ресурс asn24.ru.

В районе города Завитинска сотрудники областного пограничного управления ФСБ обнаружили наркотики в машине члена преступной группы. У него изъяли стеклянную банку объемом 0,5 л, полностью заполненную темно-коричневым веществом — предположительно, гашишным маслом. В ФСБ считают, что это могли быть поставки по возможному межрегиональному каналу в Хабаровский край.

В начале сентября в американском штате Флорида волны, вызванные ураганом «Дориан», вынесли на два пляжа более 15 брикетов с кокаином. Одна из упаковок была обнаружена во время утреннего патрулирования побережья. Позже в полицию сообщили о найденной на другом пляже сумке.

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