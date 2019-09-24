Эстония выделит €615 млн на оборону в 2020 году

Правительство Эстонии на внеочередном заседании во вторник, 24 сентября, одобрило государственный бюджет на 2020 год. В нем, в частности, предусмотрено увеличение расходов на оборону до €615 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров республики.

«Расходы на оборону вырастут с €585 млн до €615 млн и останутся на уровне не менее 2% от ВВП. К этой сумме добавятся расходы на прием союзнических войск, которые в 2020 году составляют почти €10,5 млн. Кроме того, расходы на оборону будут дополнены оборонными инвестициями в объеме €20 млн. Государство укрепит свою обороноспособность масштабными закупками снаряжения», — отмечается в сообщении.

«Без сомнения, важен продолжающийся рост расходов на оборону, что необходимо для обеспечения безопасности Эстонии», — приводит пресс-служба кабмина слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В целом объем доходов эстонского госбюджета вырастет до €11,8 млрд, что на €760 млн больше, чем в 2019 году. Расходы увеличатся до €11,6 млрд — на €240 млн больше, чем в прошлогоднем государственном бюджете.

Как сообщает «РИА Новости», на саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня — 2% от государственного ВВП. По оценке международной организации от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша.