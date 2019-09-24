Минобороны РФ отвергло заявление Таллина о нарушившем госграницу Су-34

Российский бомбардировщик Су-34 не нарушал границ других стран во время планового полета над Балтикой. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает Militarynews во вторник, 24 сентября.

«23 сентября самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. <...> В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — приводит агентство слова российского военного ведомства.

В министерстве отметили, что полет происходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, cамолет не нарушал границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Перелет был осуществлен по заранее согласованному маршруту и претензий к воздушному судну не предъявлялось.

«Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее, 24 сентября, в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии заявили «Интерфаксу», что Су-34 ВКС РФ нарушил воздушное пространство этой республики. По данным ведомства, вечером 23 сентября в районе острова Вайндлоо. В сообщении на сайте эстонского ведомства говорится, что лайнер находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его транспондер был выключен, а летного плана не было. Самолет не входил в радиоконтакт со службой авиасообщения Эстонии.

Во вторник в связи с инцидентом Таллин пригласил посла России в республике и вручил ему ноту. «Это было вторым нарушением эстонской воздушной границы самолетом Российской Федерации в этом году», — отмечается в сообщении.