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IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Магазин IKEA заявил об остановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое». В компании принесли извинения за то, что задели чувства посетителей.

«Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы IKEA. В компании заверили, что изображения больше не будут показываться на рекламных носителях.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Виталий Милонов указал на сомнительный слоган. Парламентарий отметил, что фраза Suum cuique (Каждому свое. — Ред.) первоначально появилась в латинском языке и использовалась еще в Древнем Риме, но в XX веке получила новое прочтение. Над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд нацисты написали ее на немецком языке.

«Это трешовый пиар уровня «Бургер Кинга». Я думаю, что IKEA как пропагандист мягкого и лаконичного мира должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг. Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке «квикмик»», — приводит слова депутата Агентство городских новостей «Москва».

Фраза Suum cuique восходит к основе из античной Греции. Платон в «Государстве» отмечает, что справедливость есть, «если кто-либо делает свое и не вмешивается в дела других».

18 сентября Милонов обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением запретить несовершеннолетним делать себе татуировки. Парламентарий считает, что делать несовершеннолетним татуировки следует запретить на законодательном уровне, поскольку они негативно влияют на психику подростков.

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