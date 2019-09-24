Nissan выпустил обновленный кроссовер Patrol
Японский автопроизводитель Nissan представил обновленный кроссовер Patrol. Об этом 24 сентября сообщает Motor1.
Внешне автомобиль можно отличить по новой широкой радиаторной решетке, модернизированным фарам и фонарям, а также хромированной накладке на двери багажника с названием модели.
В салоне установлена новая центральная консоль с двумя дисплеями мультимедийного комплекса, поддерживающего интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также кожаные сиденья с ромбовидной строчкой.
В оснащение кроссовера Nissan Patrol теперь входит интеллектуальная система предупреждения о столкновениях и функция экстренного торможения с распознаванием пешеходов.
17 сентября сообщалось, что средний возраст владельца Nissan в стране составляет 38 лет.