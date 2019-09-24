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Nissan выпустил обновленный кроссовер Patrol

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Фото: Nissan
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Японский автопроизводитель Nissan представил обновленный кроссовер Patrol. Об этом 24 сентября сообщает Motor1.

Внешне автомобиль можно отличить по новой широкой радиаторной решетке, модернизированным фарам и фонарям, а также хромированной накладке на двери багажника с названием модели.

В салоне установлена новая центральная консоль с двумя дисплеями мультимедийного комплекса, поддерживающего интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также кожаные сиденья с ромбовидной строчкой.

В оснащение кроссовера Nissan Patrol теперь входит интеллектуальная система предупреждения о столкновениях и функция экстренного торможения с распознаванием пешеходов.

17 сентября сообщалось, что средний возраст владельца Nissan в стране составляет 38 лет.

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