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Mercedes-Benz отзовет в России более 4,6 тыс. машин

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Немецкая компания Mercedes-Benz отзовет с российского рынка для ремонта 4635 своих автомобилей. Об этом 24 сентября сообщает Росстандарт.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили Sprinter Classic, реализованные дилерами с августа 2017 года по май 2018 года. Причина — вероятность возникновения короткого замыкания в моторном отсеке из-за неоптимально проложенных электрических проводов.

Владельцам отправят письма с просьбой предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатного ремонта.

В сервисном центре на Mercedes-Benz Sprinter Classic, попавших под отзыв, будут проверены электрические провода и при необходимости произведен ремонт.

20 сентября сообщалось, что Mazda отзовет с российского рынка для ремонта 206 своих автомобилей.

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