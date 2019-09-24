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В Volkswagen раскрыли первые подробности о новой Jetta для России

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Фото: Volkswagen
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Компания Volkswagen распространила 24 сентября первые официальные данные о седане Jetta седьмого поколения для российского рынка.

Так, в России автомобиль предложат с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., а также 150-сильным мотором объемом 1,4 л. Коробки передач — пятиступенчатая механика и шестискоростная автоматическая трансмиссия.

Модель будет предлагаться в трех комплектациях: Origin, Respect и Status. В базовое оснащение войдут светодиодные фары и фонари, а также 16-дюймовые легкосплавные диски.

Дополнительно новый седан Volkswagen Jetta можно будет оснастить цифровой приборной панелью Active Info Display, панорамной крышей, навигационной системой с восьмидюймовым экраном, а также системой бесключевого доступа.

Стоимость модели будет объявлена ближе к началу продаж.

17 сентября сообщалось, что Volkswagen выводит на российский рынок новую версию кроссовера Tiguan в исполнении Winter Edition.

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