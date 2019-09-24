РЕН ТВ собрал 5,5 млн просмотров в «Одноклассниках»

23 сентября на РЕН ТВ вернулся экстремально-познавательный проект, в котором специалист по выживанию Тимофей Баженов познаёт разрушительную силу природы. Первая серия программы, премьера которой прошла одновременно в двух средах – на ТВ и в соцсети «Одноклассники», собрала у экранов телезрителей и интернет-пользователей. По данным Mediascope, доля телесмотрения «Как устроен мир» составила 8,5% среди мужчин и женщин в возрасте 25-54 лет и 10,6% среди мужской аудитории того же возраста (Москва, 23.09.2019). В «ОК» выпуск собрал 1,6 млн просмотров.

На прошлой неделе, к премьере проекта, РЕН ТВ провёл прямую трансляцию с Тимофеем Баженовым, используя необычную локацию. Ведущий ответил на вопросы пользователей «ОК» прямо из леса и рассказал о нём неизвестные факты. Прямой эфир набрал около 4 млн просмотров и активно комментировался зрителями. Кроме того, во время трансляции Тимофей объявил о старте конкурса на лучший совет по закаливанию, который РЕН ТВ проводит на платформе «OK Live». Подписчикам предлагается делиться советами по укреплению организма и выигрывать полезные для выживания призы.

РЕН ТВ не планирует останавливаться на достигнутом и собирается проводить больше прямых эфиров с ведущими канала и одновременных премьер на ТВ и в интернете. Такие digital-форматы позволяют наладить контакт с целевой аудиторией и привлечь дополнительных зрителей к просмотру ТВ-проектов.

Смотрите 3 сезон «Как устроен мир» по будням в 11:00, а также ждите новых прямых эфиров и премьер на странице РЕН ТВ в «Одноклассниках».